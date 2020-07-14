Россия нанесла ответный удар после атаки на патруль в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ответный удар в сирийской провинции Латакия после атаки на российско-турецкий патруль. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что о бомбардировках сообщили местные жители, об уроне в результате атак не уточняется. При этом Telegram-канал «Вестник Дамаска» сообщил об авиаударах по населенному пункту Бенин на юге провинции Идлиб.

Ранее 14 июля появилось видео подрыва самодельного взрывного устройства на пути следования колонны патруля. Отмечается, что фугас сработал несвоевременно, что позволило избежать больших потерь.

Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При этом раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.

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