Стало известно о состоянии раненных в Сирии российских военных

Российские военнослужащие, пострадавшие в ходе атаки террористов на российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе, эвакуированы с легкими ранениями. Об этом со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в САР сообщает РИА Новости.

Раненых доставили на авиабазу Хмеймим и оказали им необходимую медицинскую помощь. Известно, что члены турецкого экипажа, патрулировавшие совместно с россиянами, также пострадали.

Ранее 14 июля появилось видео подрыва самодельного взрывного устройства на пути следования колонны. Отмечается, что фугас сработал несвоевременно, и по этой причине не нанес более существенного урона.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью 2019 года. Это предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, принятым по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против сторонников РПК, которых Турция считает террористами.

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