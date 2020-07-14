Атака на российско-турецкий конвой в Сирии попала на видео

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Атака на совместный российско-турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видны военные автомобили на дороге, рядом с которой происходит взрыв. По данным канала, на пути следования колонны было приведено в действие самодельное взрывное устройство (СВУ).

Нападение прокомментировали в Центре по примирению сторон: согласно его сообщению, фугас сработал несвоевременно, и благодаря этому патруль избежал серьезных потерь. Известно о трех раненых военных с российской стороны.

В начале июня в результате подобной атаки также пострадали трое военнослужащих. Тогда боевикам удалось подорвать СВУ прямо под российским бронеавтомобилем.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью 2019 года. Это предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, принятым по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против сторонников РПК, которых Турция считает террористами.

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