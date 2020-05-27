Встречу российского и американского патрулей в Сирии показали на видео

Российские и американские военные встретились в Сирии при патрулировании территорий. Соответствующее видео показал Telegram-канал «Милитарист».

На кадрах видно, что военные машины двух стран проследовали друг за другом около города Камышлы. В этот раз между сторонами не было зафиксировано никаких стычек. Также отмечается, что российский КамАЗ перевозил спаренную зенитную установку ЗУ-23.

24 мая российские военные заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии. Инцидент произошел в районе сирийского города Тель-Тамр в провинции Хасеке. Причиной блокировки американского патруля стало то, что военные США заранее не согласовали прохождение своей колонны через данную территорию, как это обязывает делать заключенный между Москвой и Вашингтоном «протокол о деконфликтации». После разъяснения ситуации с российской стороны военнослужащим США пришлось развернуться и двинуться обратно.

Аналогичная ситуация произошла на севере Сирии в начале мая. Тогда российские военнослужащие помешали представителям США войти в город Камышлы, где находится российская военная база. После этого военные из России отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы уехали.

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