Курды сообщили о подрыве российского бронеавтомобиля в Сирии

В Сирии в результате взрыва, прогремевшего на пути российской колоны, ранены трое военнослужащих. Об этом сообщает курдское агентство ANHA News со ссылкой на собственного корреспондента.

По информации агентства, все произошло в районе населенного пункта Кобани, когда российские военные направлялись к деревне Марс-Мелх (Мардж Исмаил). Отмечается, что один из бронеавтомобилей был подорван.

Раненых доставили в российский медицинский пункт, расположенный к западу от Кобани. Место взрыва оцеплено, его причины устанавливаются.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью 2019 года. Это предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, принятым по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против сторонников РПК, которых Турция считает террористами.

В январе 2010-го сообщалось, что вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!