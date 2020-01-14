Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами. Видео опубликовало агентство ANHA News, на него обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Кружа над дорогой, по которой ехал патруль, вертолет отстрелял несколько тепловых ловушек. За кадром слышны крики и видно, как курды пытаются атаковать проезжающие российские бронеавтомобили камнями.

Инциденты с российско-турецкими патрулями на севере Сирии имели место и ранее, например, в ноябре прошлого года, когда одна из таких колонн была забросана камнями и бутылками с зажигательной смесью. Впоследствии представители Асайиш, курдских сил безопасности, принесли извинения и пообещали не допустить подобного в будущем.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью 2019 года. Это предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, принятым по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против сторонников РПК, которых Турция считает террористами.

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