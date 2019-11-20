Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии. На ролик, опубликованный на YouTube, обратило внимание издание «Военное обозрение».

Курдские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, который произошел в Кобани в понедельник, 18 ноября. Тогда группа агрессивно настроенных местных жителей забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью совместный патрульный конвой, в который входили в том числе и российские машины.

«Будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют неповторение подобного в будущем», — говорится в заявлении. Также подчеркивается, что курдские лидеры верят, что российские силы, находящиеся в регионе, смогут гарантировать безопасность местного населения, как это предусмотрено Сочинским меморандумом.

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Как отмечает издание, несколько отрядов Асайиш уже введены в Кобани «для обеспечения режима правопорядка».

Российские патрули подвергаются нападению местных жителей в Сирии уже не первый раз. Так, 8 ноября российско-турецкий патруль забросали камнями в городе Дерик, а 6 ноября — в районе Кобани.

1 ноября российские и турецкие военные начали первое патрулирование района сирийско-турецкой границы. Военная полиция контролировала два участка на западе и востоке зоны, в которой Турция проводила военную операцию против курдских формирований.

22 октября президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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