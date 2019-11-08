Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Жители сирийского Дерика (провинция Хасеке) закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих, которые выполняют третье патрулирование в рамках договоренностей с Россией. Об этом сообщило North Press Agency в Twitter.

По информации Reuters, 8 ноября началось патрулирование в регионе между населенными пунктами Камышлы и Дерик к востоку от реки Евфрат. Известно, что военные в том числе используют беспилотники.

— NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) 08 ноября 2019, 07:53

6 ноября жители деревень местности Кобани в Сирии уже забрасывали камнями и обувью российский и турецкий патруль.

22 октября президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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