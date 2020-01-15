Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «Интерфакс».

Боренков подчеркнул, что публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место конфликте не соответствуют действительности. Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.

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Ранее вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, которые пытались забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Сирии осенью 2019 года. Это предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, принятым по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана для прекращения в этом регионе турецкой военной операции против сторонников РПК, которых Турция считает террористами.

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