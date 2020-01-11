Совбез ООН продлил гуманитарную помощь Сирии

Совет Безопасности ООН продлил проект резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.

Отмечается, что на закрытых консультациях за резолюцию проголосовали одиннадцать стран. Однако Россия, Китай, Великобритания и США решили воздержаться от голосования. Документ все же продлили, его действие истекало 10 января. Согласно резолюции, гуманитарная помощь в Сирии будет осуществляться через два граничащих с Турцией пункта. Закрыты пункты на границах Сирии с Иорданией и Ираком. Через шесть месяцев срок продления истечет, после чего будет проведена оценка ситуации.

В декабре 2019 года сообщалось, что Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Тогда российская делегация подготовила свой вариант резолюции, предлагая закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и Ираком и продлить режим на шесть месяцев, а не на год. Члены Совбеза не поддержали проект.

С 2014 года действует режим упрощенной доставки медицинских и гуманитарных грузов в Сирию из соседних стран через линии фронта и пограничные переходы. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могут пользоваться маршрутами через пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Срок действия этого механизма закончился 10 января 2020 года.

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