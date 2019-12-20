Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил это решение тем, что резолюция устарела и не учитывает произошедших в Сирии изменений. «Тогда механизм создавался в чрезвычайных обстоятельствах, когда объективно не было иных вариантов доставки гумпомощи в районы, неподконтрольные сирийскому правительству», — добавил он.

С 2014 года действует режим упрощенной доставки медицинских и гуманитарных грузов в Сирию из соседних стран через линии фронта и пограничные переходы. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могут пользоваться маршрутами через пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Срок действия этого механизма заканчивается 10 января 2020 года.

Бельгия, Германия и Кувейт предлагали продлить срок действия механизма, исключив из него погранпереход Аль-Рамата, до 10 января 2021 года.

Российская делегация подготовила свой вариант резолюции. По словам Небензи, проект учитывал нынешнюю ситуацию в Сирии. В частности, дипломаты предлагали оставить два трансграничных перехода, закрыв переходы на границах Сирии с Иорданией и Ираком. Также предлагалось продлить режим на шесть месяцев, а не на год, как было в предыдущие разы. Члены Совбеза ООН этот проект не поддержали.

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