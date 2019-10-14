Сирийцы попросили у России защиты от Турции

Жители северо-востока Сирии попросили защиты от Турции у российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, заявил руководитель центра генерал-майор Алексей Бакин. Его слова приводит «Интерфакс».

Как сообщил Бакин, в центр поступило обращение с просьбой «об оказании содействия в восстановлении законной власти Сирийской Арабской Республики и решении гуманитарных проблем». Он рассказал, что население северо-восточных районов Сирии просит помощи в связи с военной операцией вооруженных сил Турции. По мнению генерала, сирийцы обратились также из-за гуманитарного кризиса в регионе.

В связи со сложившейся ситуацией местные власти в округах Манбидж, Эт-Табка и Эль-Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета САР на своей территории. Также Бакин рассказал, что в некоторых восточных провинциях сирийцы «провели демонстрации против иностранной агрессии и терроризма».

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«Самопровозглашенная "Автономная администрация северо-восточных районов" неспособна предпринять действенные меры по защите населения и разрешению гуманитарных проблем», — подчеркнул Бакин. Он добавил, что администрация не получила поддержки от США и других западных стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

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