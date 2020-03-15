Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Обслуживающий запрещенную в России террористическую организацию «Хайат Тахрир аш-Шам» пропагандист объявил награду за убийство российских военных журналистов, находящихся в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает «Вести.ру».

По данным издания, террористы готовы заплатить по 25 тысяч долларов за Евгения Поддубного и Олега Блохина. Другая идлибская группировка предлагает за убийство Поддубного 50 тысяч долларов и 100 тысяч за взятие в плен любого российского военнослужащего из совместного патруля с турецкой стороной.

Эту информацию Поддубный подтвердил в своем Telegram-канале. «Фанбои боевиков в Сирии месяц назад призывали турецких военных арестовать нас за шпионаж. Теперь вот объявили награду за головы. Последовательно», — написал он.

Как сообщали ранее в Минобороны России, патрулирование, которое освещают журналисты, происходит в соответствии с соглашением, достигнутым во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.

Президенты двух стран заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов.

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