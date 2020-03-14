Названа дата нового патрулирования России и Турции в Идлибе

Первое новое совместное патрулирование Россией и Турцией в сирийской провинции Идлиб начнется 15 марта. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве указали, что в воскресенье первый патруль начнет работу в районе ключевой трассы М4. Она проходит с запада на восток и ведет к Латакии — главному порту страны на Средиземном море. Патрулирование будет происходить в соответствии с соглашением, которое было достигнуто во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта.

Министерство также подчеркнуло, что прошедшие в Анкаре переговоры сторон прошли конструктивно. Отмечается, что их результаты помогут реализовать все договоренности по зоне деэскалации в Идлибе.

Ранее в марте появилось видео патрулирования Россией другой ключевой трассы Сирии M5 (Дамаск — Алеппо).

5 марта Путин и Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

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