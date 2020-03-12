Российское патрулирование ключевой трассы Сирии показали на видео

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Патрулирование ключевой трассы Сирии M5 (Дамаск — Алеппо) российской военной полицией показали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Известно, что бои в районе этой и второй стратегически важной трассы — M4 (Алеппо — Хасеке) прекратились после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. С 15 марта ожидается совместное российско-турецкое патрулирование M4.

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5 марта президенты Путин и Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

2 марта сообщалось, что подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. Это было сделано для обеспечения безопасности и проезда по двум ключевым трассам Сирии — M4 и M5.

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