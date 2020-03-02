Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает РИА Новости.

В центре отметили значимость контроля над Саракибом для обеспечения безопасности и проезда по двум ключевым трассам Сирии — M4 и M5.

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В феврале в Саракибе и его окрестностях развернулись ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками, поддерживаемыми Турцией. В начале февраля сирийская армия отвоевала его у повстанцев, к концу месяца ненадолго утратила контроль над ним и в начале марта вновь вернула его. Значимость Саракиба заключается в его расположении на пересечении двух шоссе, одно из которых проходит через всю Сирию с севера на юг, а второе ведет к Латакии, где находится главный морской порт страны и авиабаза Хмеймим.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, особо обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении регионе операции «Весенний щит». Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

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