Боевики снова попытались отбить у сирийцев стратегически важный город в Идлибе

Боевики снова попытались отбить у сирийской армии город Саракиб в провинции Идлиб, который имеет стратегически важное значение. Об этом в среду, 4 марта, сообщает агентство ANNA-News в своем Twitter-аккаунте.

По данным корреспондента агентства, джихадисты предприняли крупную атаку на позиции правительственных сил на северо-западном направлении. Однако благодаря действиям сирийской разведки о планах боевиков стало известно заранее, и сирийским военным удалось отразить нападение.

2 марта сообщалось, что правительственным силам Сирии удалось вернуть контроль над Саракибом, который в конце февраля был занят боевиками. После этого, 3 марта, в город вошел патруль российских военных.

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Значимость Саракиба — в его расположении на пересечении двух шоссе, одно из которых проходит через всю Сирию с севера на юг, а второе ведет к Латакии, где находятся главный морской порт страны и авиабаза Хмеймим.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в начале текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Сирийское правительство и поддерживающая его Россия отказались останавливать наступление. Ожидается, что ситуация в Идлибе станет ключевой темой переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые запланированы на 5 марта в Москве.

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