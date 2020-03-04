Боевики решили использовать химическое оружие и отравились

Боевики в сирийской провинции Идлиб решили использовать химическое оружие и отравились. Об этом стало известно из пресс-релиза Центра по примирению сторон, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет об инциденте в городе Саракиб 2 марта. По информации российской стороны, около 15 террористов пытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, в которых находились отравляющие химические вещества. Отмечается, что из-за отсутствия навыков обращения с химикатами боевики нарушили герметичность одной из них, допустив утечку. В результате террористы сами получили сильные химические отравления, не сумев осуществить планируемый подрыв.

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Ранее 4 марта стало известно, что Турция понесла новые потери в Сирии — речь идет о двоих погибших солдатах и еще шестерых раненых. Представители Анкары заявили, что не оставят безнаказанной смерть офицеров.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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