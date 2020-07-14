В Сирии задержали собиравших данные о российских военных объектах боевиков

В Сирии задержали троих боевиков из группировки «Магавир ас-Саура». Они признались, что собирали данные о российских военных объектах. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», — сказал один из задержанных. Он добавил, что несколько человек погибли, подорвавшись на мине.

Член группировки также рассказал, что они были отправлены на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура, чтобы добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах. На выполнение задания им было выделено несколько тысяч долларов.

В настоящее время задержанные находятся в заключении в расположении сирийских войск в городе Тадмор. У боевиков были обнаружены автоматы, гранаты, большое количество боеприпасов, а также деньги и наркотики.

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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