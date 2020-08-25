Россия объявила об уничтожении сотен боевиков в ответ на гибель генерала в Сирии

Российские военные объявили об уничтожении сотен боевиков в районе так называемой белой пустыни в центральной части Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российской группировки в республике.

В ответ на гибель генерал-майора Вооруженных сил России Вячеслава Гладких ударами авиации Воздушно-космических сил страны ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

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По данным российской стороны, в центральной части Сирии отмечается рост активности бандформирований, которые состоят из бывших сторонников ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ). Банды пополняются боевиками, «прошедшими специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья», указывают военные.

О гибели генерала Гладких стало известно 18 августа. Сообщалось, что на обочине по пути следования колонны, которая возвращалась с гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Вместе с Гладких убит был также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.

Как писал военный аналитик Леонид Нерсисян в своем материале для издания EurAsia Daily, Гладких погиб в результате недостаточно аккуратных действий военных при выполнении своей задачи. Вследствие этого колонна с находившимся в ней военачальником попала в ловушку.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.