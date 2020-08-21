Гибель российского генерала в Сирии попала на видео

Момент гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии попал на видео. Ролик с места ЧП появился в Telegram-канале «Вестник Дамаска».

На кадрах видно, что колонна техники стоит на дороге, а вдоль нее идут несколько человек, один из которых говорит на русском. В тот момент, когда люди проходят мимо одной из машин, срабатывает взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что погибший россиянин участвовал в освобождении Пальмиры. На момент гибели выполнял обязанности старшего для группы военных советников, помогавших сирийцам в Дейр-эз-Зоре.

О гибели Гладких стало известно 18 августа. Сообщалось, что на обочине по пути следования колонны, которая возвращалась с гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Вместе с Гладких убит был также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.

Следственный комитет России завел по факту произошедшего уголовное дело.

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