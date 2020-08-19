В России возбудили дело по факту гибели генерала в Сирии

Следственный комитет России завел дело по факту гибели в Сирии старшего военного советника в звании генерал-майора и ранении еще двух военных. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — говорится в сообщении СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего. Он подчеркнул, что каждое преступление, совершенное против российских военнослужащих в Сирии, расследуется СК России «тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям».

Ранее 18 августа сообщалось, что российский старший военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких погиб в Сирии при подрыве колонны военной техники. Его представят к награде, заявили в Министерстве обороны России.

Нападение на колонну произошло 18 августа. На обочине по пути следования военной техники сработало взрывное устройство — предположительно, самодельная мина. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Колонна возвращалась после гуманитарной миссии.

Генерал-майор скончался от полученных тяжелых ран во время эвакуации и попытки оказать ему медицинскую помощь. Ранены были еще двое российских военнослужащих, об их состоянии не сообщается.