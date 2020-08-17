США нанесли удар по армии Сирии и убили военного

Сирийский военный погиб, еще двое ранены в результате авиаудара сил США. Он стал ответом на отказ сирийцев пропустить американский патруль, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

«Сирийский военный погиб, еще двое ранены после авиаудара американского самолета по блокпосту армии САР в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов», — цитирует агентство заявление телеканала Ikhbariya.

Об инциденте сообщил и другой проправительственный источник — газета Al-Watan. По ее данным, американский патруль пытался попасть в зону, подконтрольную войскам Асада, а один из раненых — офицер сирийской армии. Издание не уточняет, действительно ли самолет, нанесший удар, принадлежал ВВС США.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.