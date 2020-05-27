Коалиция США открестилась от переброски оружия в Сирию

Коалиция США открестилась от переброски зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Сирию. Об этом написал представитель операции «Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve) полковник Майлз Кэггинс в своем Twitter.

«Еще больше фейковых новостей в Сирии. Никаких Patriot в Сирии. В этом твите фото из другой страны», — подчеркнул он. Это заявление сделано после того, как разные СМИ написали о переброске новой группы американских военных из Ирака в Сирию.

Ранее Alghadeer TV рассказал, что в провинции Хасака появилась новая военная техника США. К нефтяным месторождениям в провинции Дейр-эз-Зор тоже приехали американцы: они доставили туда ЗРК Patriot.

27 мая сообщалось, что колонну армии США в Сирии атаковали неизвестные, трое американских военных, а также пятеро бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС) получили ранения. Агентство САНА передавало, что военные подверглись нападению вооруженного отряда в районе северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты.

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

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