В обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии нашли ловушку

Генерал-майор Вооруженных сил России Вячеслав Гладких погиб в Сирии в результате недостаточно аккуратных действий военных при выполнении своей задачи. Вследствие этого колонна с находившимся в ней военачальником попала в ловушку, пишет в материале для EurAsia Daily военный аналитик Леонид Нерсисян.

Эксперт отметил, что официальной информации о ЧП практически не поступало. В результате значительную часть выводов можно сделать только на основе появившегося в сети видео, на котором запечатлено срабатывание взрывного устройства.

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В частности, на кадрах можно заметить, что взрыв произошел не во время движения колонны, а тогда, когда она остановилась у ранее подбитого тягача, и российский генерал вместе с командующим национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммадом Тайсаром Аз-Захиром вышел из машины. Таким образом, считает Нерсисян, гибель военных произошла не из-за недостаточной защищенности техники, на которой они передвигались, а вследствие их неосторожности при осмотре сгоревшего тягача.

По мнению аналитика, сила взрыва говорит о том, что джихадисты, скорее всего, использовали не штатную противопехотную мину, а самодельное взрывное устройство. «Вероятнее всего, террористы просто заминировали территорию вокруг подбитой сирийской техники, а колонна не проявила должного внимания и попала в ловушку», — заявил эксперт. Он пояснил, что в таких обстоятельствах обочину дороги сначала должны были проверить профессиональные саперы, и только после этого командный состав мог покинуть свои бронеавтомобили, которые способны защитить и от мин, и от самодельных фугасов.

С другой стороны, подчеркнул Нерсисян, учитывая ситуацию в Сирии и затяжной характер продолжающейся там гражданской войны, нельзя исключать и версию с предательством: командный состав могли специально заманить на мины. Однако этот вариант менее вероятен, считает аналитик.

О гибели Гладких стало известно 18 августа. Сообщалось, что на обочине по пути следования колонны, которая возвращалась с гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Вместе с Гладких убит был также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело.