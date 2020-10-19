В США призвали исключить Турцию из НАТО

В палату представителей США внесли резолюцию с призывом исключить Турцию из НАТО. Автором инициативы выступила член нижней палаты Конгресса США Тулси Габбард, сообщается в Twitter-аккаунте Армянского национального комитета Америки (АНКА).

«В то время как Североатлантический альянс призывал прекратить огонь (...), Турция пошла наперекор позиции НАТО, что выразилось в поддержке и помощи вооруженной агрессии Азербайджана», — говорится в тексте резолюции. В документе подчеркивается, что Анкара спровоцировала эскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, а также направляет в зону боевых действий наемников, многие из которых связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида».

При этом отмечается, что, когда Канада решила остановить поставки вооружений Турции с учетом их применения в ходе боев, в Анкаре возмутились и сослались на заключенное между странами альянса соглашение.

Ранее президент Армении Армен Саркисян призвал Европейский союз и НАТО надавить на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Кавказе. Глава государства подчеркнул, что вмешательство Анкары в нагорно-карабахский конфликт изменит ситуацию в регионе, превратив Азербайджан в плацдарм на пути к усилению геополитического влияния турецкой стороны.

Вспыхнувший из-за спорных территорий конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда начались активные боевые действия с применением артиллерии, авиации и бронетехники. Ереван и Баку приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Позже стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.