Пашинян заявил о желании Турции «расшатать авторитет» России на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС заявил о желании Турции «расшатать авторитет» России на Южном Кавказе.

По словам Пашиняна, у мирового сообщества нет сомнений, что Анкара была главным инициатором войны в Нагорном Карабахе и перевезла туда террористов из Сирии, часть из которых переброшены на Северный Кавказ.

Кроме того, Турция заинтересована в провале Московского заявления о перемирии, которое приняли главы МИД Армении и Азербайджана.

«Это заявление было принято по инициативе президента России, по инициативе Российской Федерации. Некоторые силы, и конкретно Турция, заинтересованы, чтобы инициатива России не имела удачи. И они надеются так расшатать авторитет РФ на Южном Кавказе», — сказал Пашинян.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. 9 октября главы МИД двух стран приехали в Москву на переговоры при посредничестве российского коллеги Сергея Лаврова.

На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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