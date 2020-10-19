Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом оба лидера сказали в интервью ТАСС.

Алиев в ответ на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву и встретиться с Пашиняном при посредничестве России, сказал, что не получал такого приглашения, поэтому «вопрос не к нему».

Он заявил, что Азербайджан «готов для любых контактов» и сразу согласился на встречу министров иностранных дел, которая состоялась 9 октября. «Поэтому мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», — отметил Алиев.

Пашинян на аналогичный вопрос о переговорах ответил, что нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. «И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс», — добавил премьер.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, вспыхнули 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. 9 октября главы МИД двух республик приехали в Москву на переговоры при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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