Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе. Его цитирует РИА Новости.

Он также рассказал, что после встречи представителей Армении и Азербайджана в Москве надежды на урегулирование не оправдались, так как бои в регионе продолжились. Дипломат подчеркнул, что это неприемлемо.

«Абсолютно необходимый шаг — это прекращение боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам», — добавил министр.

Ситуация в регионе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.

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