Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС заявил, что у России есть право реагировать на появление иностранных боевиков в Нагорном Карабахе.

По его словам, участники разгромленных в Карабахе группировок отправляются в Россию, поскольку считают ее врагом, как и Армению. «Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию, и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия», — сказал Пашинян.

Он допустил, что в правительстве или спецслужбах России обсуждается возможность «задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе».

Пашинян напомнил, что Москва боролась с террористами в Сирии. Сейчас, по оценкам экспертов, боевики находятся в 80 километрах от границ РФ. «Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — заключил премьер Армении.

Ранее Пашинян заявил о желании Турции «расшатать авторитет» России на Южном Кавказе.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. 9 октября главы МИД двух стран приехали в Москву на переговоры при посредничестве российского коллеги Сергея Лаврова. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.