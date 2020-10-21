Глава МИД Армении прибыл в Москву с рабочим визитом

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл с визитом в Москву. Об этом с в сообщила в среду, 21 октября, пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — написала Нагдалян.

Ранее в октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил, что Баку разорвет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

9 октября, главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Стороны договорились объявить перемирие 10 октября в 12:00 и начать «субстантивные» (предметные) переговоры на площадке Минской группы ОБСЕ. Посредниками в этом формате выступают Россия, США и Франция. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта.