Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невозможности решения конфликта с Азербайджаном мирным путем, передает РИА Новости.

По его словам, вопрос о статусе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в настоящий момент не имеет дипломатического решения.

Пашинян вместе с тем встретился с бывшими президентами НКР Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном. В ходе встречи они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее 21 октября сообщалось, что силы противовоздушной обороны НКР сбили азербайджанский самолет. В ответ Баку обвинил Ереван в очередной фальсификации. Вместе с тем министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении более 400 армянских военнослужащих-контрактников на Джебраильском направлении. Армянская сторона опровергла эту информацию.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.

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