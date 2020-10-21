Армения сообщила о сбитом азербайджанском самолете

Силы ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) во время боев сбили азербайджанский самолет. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, передает «Sputnik Армения».

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха около 08:30 сбили самолет противника. Ситуация остается стабильно напряженной», — заявила она.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило, что в ночь на 21 октября продолжались бои на нескольких направлениях.

«На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, большое количество оружия и боеприпасов. Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом», — утверждает Баку.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.