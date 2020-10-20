Алиев заявил о взятии Зангелана и 24 сел

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Зангелан и еще 24 сел. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

В обращении к народу Алиев сказал, что армия заняла села в Зангеланском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах. «Зангелан — наш! Карабах — наш!» — заявил глава государства.

Ранее Баку сообщал, что с начала боев в Карабахе азербайджанская армия «освободила» несколько десятков сел и город Джабраил. Власти Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опровергали это. При этом армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армия обороны Карабаха отступила на некоторых участках северного и южного направлений.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.