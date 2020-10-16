Азербайджан показал видео из «освобожденного» Гадрута

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, которое, как утверждается, было снято в населенном пункте Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом 16 октября сообщает «Sputnik Азербайджан».

На кадрах показаны безлюдные улицы, на некоторых зданиях видны вывески на армянском языке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября заявил, что армия страны «освободила» Гадрут. Власти Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отрицали это. Российские военкоры, работающие в зоне конфликта, также опровергали заявление Алиева.

Баку утверждает, что с начала боев в Нагорном Карабахе азербайджанские войска заняли десятки населенных пунктов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армия обороны Нагорного Карабаха отступила на некоторых участках северного и южного направлений.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.