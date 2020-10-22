Армян призвали отправляться на фронт в Нагорный Карабах

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян, находясь на линии соприкосновения, выступил с обращением к гражданам и призвал их по возможности отправляться на фронт. Видеозапись доступна на его странице в Facebook.

«На линии соприкосновения вас ждут. Выполним свой патриотический долг с честью. Это отечественная война», — заявил Арутюнян.

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В настоящее время на разных участках фронта продолжаются упорные бои, рассказал на своей странице в Facebook представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех армян к оружию. «Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа», — заявил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября, однако вскоре военные действия возобновились.