Армения назвала единственный способ завершить конфликт в Карабахе

Министерство иностранных дел Армении назвало единственный способ завершить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, проблему в регионе можно решить только мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Там также указали, что МИД Азербайджана выступил с «манипулятивным заявлением», в котором делается попытка преподнести позицию Азербайджана и Турции, «отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», как подход Еревана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невозможности решения конфликта с Азербайджаном мирным путем. По его словам, вопрос о статусе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в настоящий момент не имеет дипломатического решения.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.