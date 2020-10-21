Пашинян заявил об исчерпавшем все резервы Азербайджане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страну мобилизоваться для победы. Его слова приводит «Sputnik Армения».

Он заявил, что Баку исчерпал все резервы. «Ситуация на передовой довольно сложная. Да, у них очень большие ресурсы. Но наши герои-солдаты наносят ВС Азербайджана невероятно крупный урон», — заявил он.

Пашинян считает, что Баку не соглашается на гуманитарное перемирие, чтобы не допустить попадания домой тел десяти тысяч погибших военнослужащих на фоне эйфории от победных заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Во-вторых, в случае выноса тел с поля боя выяснится, что среди погибших есть наемники и турецкие солдаты. Мировое сообщество это уже поняло, но Азербайджан пытается скрыть очевидные доказательства», — убежден глава правительства.

Пашинян призвал повторить то, что армяне сделали в прошлом во время первой войны в Карабахе. Он напомнил, ситуация была намного сложнее, но народ выстоял и победил.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.