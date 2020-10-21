Неубранные тела в Нагорном Карабахе признали угрозой экологической катастрофы

Министерство окружающей среды Армении обратилось в международные организации с призывом заняться проблемой оставленных в зоне нагорно-карабахского конфликта тел. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Ситуация выходит из-под контроля и может перерасти в гуманитарную и экологическую катастрофу для всего региона, считают в ведомстве.

«Видеозаписывающие устройства зафиксировали множественные факты поедания тел дикими животными. Подобная гуманитарная катастрофа может привести к страшным экологическим проблемам, в том числе, распространению опасных заразных заболеваний животными. Эти последствия грозят не только территориям Армении, Арцаха и Азербайджана, но и всему региону», — заявили в министерстве.

В связи с этим ведомство призвало международное сообщество проявить решительность и осудить продолжающиеся вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, которые создают серьезные угрозы.

Ранее в министерстве здравоохранения Армении заявили, что наличие тел погибших в боях в Нагорном Карабахе, которые невозможно вывести из-за нарушения режима перемирия, чревато серьезными последствиями, в том числе вспышками различных эпидемий. Ведомство предупредило, что ответственность за возможные вспышки инфекционных заболеваний целиком ложится на Азербайджан.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.