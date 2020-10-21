В Турции заявили о неспособности России урегулировать конфликт в Карабахе

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у России не получилось урегулировать кризис в Нагорном Карабахе. Его заявление в интервью телеканалу CNN Turk цитирует РИА Новости.

«Россия попробовала найти решение и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось», — указал Октай. Он добавил, что тот факт, что за столом переговоров не было Турции — большое упущение.

По мнению вице-президента, без Турции решения быть не может. Он также указал, что Россия — одна из стран, с которой Турции удалось построить «наиболее здоровые и крепкие отношения на фоне происходящего в мире хаоса».

17 октября советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев признал неэффективными международные переговоры по Нагорному Карабаху на площадке Минской группы ОБСЕ при посредничестве России, Франции и США. Он подчеркнул, что данный формат действует уже 30 лет, но так и не дал результатов.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций и населенных пунктов на линии разграничения.