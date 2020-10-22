Азербайджан запустил производство ударных беспилотников «Гоним как псов»

Азербайджан запустил серийное производство новых видов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Iti qovan («Гоним как псов»). Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

По данным азербайджанской стороны, новые БПЛА отличаются от предыдущей серии Zerbe («Удар») большей поражающей силой.

Специалисты министерства совместно с военнослужащими тестируют новые виды вооружения и боеприпасов в условиях реальных боев в Нагорном Карабахе, сообщают в ведомстве.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.