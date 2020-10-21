Алиев сообщил о взятии 22 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии 22 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

«Азербайджанская армия освободила три села в Физулинском и пять сел в Джебраильском районе. Также освобождены поселок Миндживан и 13 сел в Зангиланском районе», — отмечается в сообщении.

Ранее 21 октября были подсчитаны потери Азербайджана и Армении в танках и бронетехнике. По сведениям блогера Oryx, с начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армии Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) потеряли 112 танков и 26 боевых машин пехоты (БМП), а военные Азербайджана — 23 танка и 20 БМП.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Позже стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.