Подсчитаны потери Азербайджана и Армении в танках и бронетехнике

С начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армии Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) потеряли 112 танков и 26 боевых машин пехоты (БМП), а военные Азербайджана — 23 танка и 20 БМП. Потери обеих стран сравнил блогер Oryx на своем сайте.

Среди уничтоженных или брошенных Арменией и НКР военной техники и снарядов также указаны 19 боевых бронированных машин, боевая эвакуационная машина, 2 самоходных противотанковых ракетных комплекса, 41 буксируемая артиллерия, 12 самоходных артиллерийских установок, 52 реактивные системы залпового огня, баллистическая ракета, самоходная зенитная установка, 20 зенитных ракетных комплексов, 8 радаров, самолет, 2 беспилотника, 273 грузовика и других транспортных средств, 2 приманки, 40 противотанковых управляемых ракет.

Азербайджан в свою очередь, по подсчетам блогера, потерял 8 самолетов и вертолетов, 17 беспилотников, 13 грузовиков и других транспортных средств, а также инженерное оборудование. Эта техника, как утверждает Oryx, произведена в СССР, России, Белоруссии, Азербайджане, Турции и Израиле.

Ранее 21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невозможности решения конфликта с Баку мирным путем. По его словам, вопрос о статусе непризнанной НКР в настоящий момент не имеет дипломатического решения.

В тот же день Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении батальона 556-го полка Вооруженных сил Армении. В ведомстве уточнили, что в результате действий азербайджанских военных уничтожены более 400 армянских военнослужащих-контрактников.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.