Азербайджан обвинил Армению в запуске баллистических ракет по своей территории

Министерство обороны Азербайджана заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет. Об этом передает РИА Новости.

«Двадцать второго октября в 09:00 (08:00 мск) с территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира был произведен пуск баллистических ракет», — сообщает пресс-служба военного ведомства.

Армянская сторона обвинила Вооруженные силы Азербайджана в артиллерийском обстреле территорий в направлении Мартуни в Нагорном Карабахе. Сведений о пострадавших пока нет, сообщает «Sputnik Армения».

21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. По его словам, речь сейчас идет об окончательном решении вопроса. Он призвал армянский народ взяться за оружие.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.