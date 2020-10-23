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Президент Карабаха обратился к Путину

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Фото: Reuters

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с открытым письмом. Оно опубликовано на его странице в Facebook.

Он призвал российское руководство активизировать миротворческие усилия в зоне карабахского конфликта. По его словам, руководство НКР высоко ценит посреднические усилия России.

Арутюнян напомнил, что Россия внесла решающую роль в заключение Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года и деэскалации конфликта в 2016 году.

22 октября Владимир Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном. Глава государства подчеркнул, что для России Армения и Азербайджан — равные партнеры.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. НКР признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.

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