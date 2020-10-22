Путин назвал число погибших в Карабахе

Президент России Владимир Путин назвал число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи, трансляцию которого ввел телеканал НТВ на YouTube.

По словам главы государства, потери как Армении, так и Азербайджана составляют уже более двух тысяч человек, а общее число погибших приближается к пяти тысячам.

Путин также отметил, что Россия на протяжении многих лет выступала с различными вариантами по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, чтобы стабилизировать ситуацию в исторической перспективе. Президент добавил, что, к сожалению, найти решение не удалось и на данный момент «мы имеем конфликт в самом худшем его варианте».

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном. Глава государства подчеркнул, что для России Армения и Азербайджан — равные партнеры.