Пашинян допустил проведение контртеррористической операции в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность проведения контртеррористической операции в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Пашиняна, в этом может быть заинтересована Россия.

Он также подчеркнул, что для армянской стороны приемлем ввод миротворческого контингента в зону конфликта и это могут быть российские миротворцы.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.