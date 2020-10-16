Азербайджан раскритиковал идею ввода российских военных наблюдателей в Карабах

Власти Азербайджана раскритиковали идею ввода российских военных наблюдателей в Нагорный Карабах в рамках контроля за прекращением огня. Об этом заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в интервью El Mundo, передает ТАСС.

«Мы не считаем, что отправка этих военных уместна прямо сейчас. В настоящее время они нам не нужны», — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан проводит военную операцию на своей территории.

Помощник президента добавил, что Баку 30 лет вел переговоры и проявил «стратегическое терпение», однако премьер-министр Армении Никол Пашинян «сделал все возможное, чтобы разрушить последнюю надежду на мир».

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отправка миротворцев в Нагорный Карабах возможна только с согласия Баку и Еревана. При этом базовые принципы урегулирования конфликта подразумевают это «на самом последнем этапе».

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 10 октября, после многочасовых переговоров глав МИД двух республик в Москве, было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.