Кремль прокомментировал возможность ввода миротворцев в Карабах

Ввод миротворцев в Нагорный Карабах возможен только с согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил о необходимости развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта.

«Первостепенный вопрос здесь — как [смотрят] на это противоборствующие стороны. А именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей и так далее, кого бы то ни было, возможно только с согласия обеих сторон», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил возможность появления миротворцев в Нагорном Карабахе. Он отметил, что базовые принципы урегулирования карабахского конфликта подразумевают отправку миротворцев «на самом последнем этапе». Глава государства также отметил, что для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. 9 октября министры иностранных дел двух республик провели в Москве, которые длились несколько часов. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.