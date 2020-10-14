В Совете Федерации допустили отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах

В Совете Федерации допустили отправку Россией своих миротворцев в Нагорный Карабах для контроля соблюдения режима прекращения огня. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, сообщает РИА Новости в среду, 14 октября.

«Миротворцами в данном случае должны выступать только те страны, которые всеми своими действиями демонстрируют желание прекратить огонь в Нагорном Карабахе. И это в первую очередь Россия», — сказал он, выразив мнение, что с этим согласятся все стороны конфликта.

При этом, сенатор отметил важность согласия всех сторон конфликта в вопросе выбора государств, чьи миротворцы могут появиться в Карабахе. «Азербайджан, возможно, будет настаивать на миротворцах из Турции, но в данном случае нельзя будет обеспечить непредвзятых подходов», — уверен российский политик.

Он также добавил, что помимо России своих миротворцев могли бы направить в регион другие страны СНГ, например, Казахстан.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокации и эскалации конфликта.